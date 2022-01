Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Instituției Avocatul Poporului s-au pronunțat miercuri, 26 ianuarie, intr-o conferința de presa, cu privire la neregulile descoperite in timpul restrictiilor impuse de autoritati. Trebuie pastrat un just echilibru intre interesul general de sanatate publica si interesul individual al persoanei…

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 16.035.037 doze de vaccin pentru 7.985.144 de persoane, 7.877.063 primind schema completa si 2.123.541 imunizandu-se cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate patru reactii…

- La un an de la administrarea primei doze de vaccin anti-COVID la noi in țara doar 7,7 milioane de romani au schema de vaccinare completa, iar aproape 2 milioane au facut și doza a treia boosterul, aceasta dupa ce tot intr-o zi de duminica, in 27 decembrie 2020, Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista,…

- Interesul mureșenilor fața de vaccin a scazut in luna decembrie, comparativ cu luna octombrie, cu un varf de vaccinare de 22.000 de doze pe saptamana. Astfel, in primele doua saptamani ale lunii decembrie, puțin peste 20.000 de mureșeni au trecut prin centrele de vaccinare, cei mai mulți pentru rapel…

- Doar 527 de persoane au fost imunizate cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 in ultima saptamana, interesul pentru vaccinare fiind la fel de scazut ca in timpul verii, inainte de valul 4 al pandemiei. Datele furnizate de Institutia Prefectului arata ca, pe langa cele 527 de persoane imunizate cu…

- Nu poate fi vazut cu ochiul liber, insa a facut lumea mai complicata pentru noi toti! De aproape doi ani, traim cu un virus nemilos pe care se chinuie sa il invinga impreuna medici, oameni de stiinta si tehnologia viitorului.

Razvan Cherecheș, profesor in sanatate publica la Universitatea Babeș Bolyai, critica decizia Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a incepe de luni orele fizic in cazul unitaților de invațamant...