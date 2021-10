Stiri pe aceeasi tema

- Liceul „Voltaire” din Craiova va trece toate clasele online, pentru ca deja jumatate dintre clase invata in acest sistem. Practic, Liceul Voltaire trece in scenariul 2, conflorm noului ordin comun. Propunerea Liceului „Voltaire” de a-si desfasura intreaga activitate de predare online pentru 14 zile…

- Florin Cițu a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR 1 ca testarea elevilor va fi efectuata de personalul din cabinetele scolare, la cerere de catre DSP-ul din localitate, fie intr-o clinica decisa de parinte. Premierul a mai subliniat ca scolarii care nu se testeaza vor continua cursurile online,…

- Doua centre de vaccinare anticovid, cel de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava și de la Universitate, se vor redeschide de la 1 octombrie a.c., a informat purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila. De asemenea, a fost extins programul de activitate. Astfel, ...

- Chiar din prima saptamana de școala, o clasa de liceu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a intrat in sistem de predare hibrid. Șapte elevi vin fizic la școala și 23 invața online. Decizia a fost luata dupa aparția unui caz de Covid 19 in clasa respectiva. Potrivit managerului colegiului,…

- Ministerul Sanatații platește o parte dintre datoriile fața de personalul medical din centrele de vaccinare. A fost alocata suma de 91 de milioane de lei care acopera restanțele din lunile mai, iunie și...

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației afirma ca școala va incepe in format fizic pe 13 septembrie. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, ca 20% din centrele de vaccinare care au funcționat la capacitate maxima la nivel național au activitatea temporar suspendata, ceea ce inseamna circa 183 de centre. „Din cele 657 de centre care sunt active in momentul…

- Trei din cele cinci centre din vaccinare amenajate pe raza municipiului Suceava iși suspenda activitatea pana la 1 septembrie din lipsa de clientela, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Este vorba de centrele care funcționeaza la Școala ”Miron Costin”, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” și la Colegiul…