Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat, marți, ca in a treia etapa de vaccinare este luata in calcul infiintarea in marile orase a unor centre de vaccinare de tip „drive-thru”. Centrele mobile vor asigura vaccinarea persoanelor din mediul rural. “In perioada urmatoare vom identifica locatiile potrivite si, eventual, orasele in care […] The post Centre de vaccinare „drive-thru” in toata țara! Vor avea prioritate persoanele din mediul rural appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .