Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu. Poliția Arad a transmis, miercuri seara, ca,…

- Romanii din vestul tarii pot zbura direct catre sase destinatii: Grecia este principala tara pentru chartere. Romanii din vestul tarii vor putea zbura in sezonul de vara din acest an catre sase...

- O tanara de 24 ani, insarcinata, a fost preluata de echipajul SMURD al Detașamentulu de Pompieri Sebiș, din localitatea Igneștii, iar cei trei paramedici din echipaj au monitorizat-o permanent, pentru ca avea contracții la interval de 1 minut. The post O tanara din vestul țarii a nascut intr-o ambulanța.…

- Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii Foto: Petcu Marcela. Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii, dupa ce în Ungaria au fost restricții extinse pentru transportatorii de marfuri. Soferii de camioane așteapta în coloana pâna la șase, șapte ore la Vama…

- Un vulcan din sud-vestul Japoniei a erupt, aruncand pietre pe o raza de aproape un kilometru, ceea ce condus la ridicarea nivelului de alerta in zona, a anuntat miercuri agentia de presa Kyodo, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Nivelul de alerta este acum 3, pe o scara de la 1 la 5, si este…

- Sunt cozi uriașe la vamile din vestul țarii, dupa doua zile de restricții pentru transportatorii de marfuri. La Nadlac 2 timpul de așteptare pentru șoferii de camioane care ies din țara este de cinci-șase ore. Sunt cinci benzi disponibile pentru traficul greu și este coada pe banda de urgența a autostrazii.…

- 18 doze de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 au aruncate, din greșeala, la gunoi, in județul Arad. Incidentul s-a petrecut chiar in... The post Eroare in vestul țarii.18 doze de vaccin Pfizer aruncate din greșeala la gunoi appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica, sustine ca in bugetul pe 2021 sunt alocate resurse "importante" pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Oltenia, adaugand ca pentru aceasta regiune guvernarea PSD a insemnat "stagnare si izolare", transmite Agerpres. "Continuam ceea ce am…