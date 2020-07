Stiri pe aceeasi tema

- La firma respectiva lucreaza in total 320 de romani. Conform datelor comunicate de catre autoritațile germane, 19 cetațeni romani au fost testați pozitiv pentru infecția cu COVID-19 din totalul de 320 de cetațeni romani care iși desfașoara activitatea in cadrul fermei. Citeste si: FOCAR de…

- 19 cetateni romani angajați la o ferma din localitatea Swisttal, districtul Rhein-Sieg, Germania, au fost confirmati ca infectati cu COVID-19, informeaza, marti, Ministerul Afacerilor Externe. La ferma lucreaza 320 de romani. Unul singur e la spital. Potrivit datelor comunicate de catre autoritațile…

- De la bun inceput trebuie spus ca Tratatele de Pace din 1919 si 1920, mai ales cele de la Versailles (cu Germania), Saint Germain en Laye (cu Austria) si Trianon (cu Ungaria), sunt adevarate sarbatori ale Mintilor Politice si Culturale ale Europei si ale lumii, inclusiv ale Romaniei, pentru a se instaura…

- Noua cetațeni moldoveni au murit departe de casa din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinau, 3 conaționali au decedat in Italia, cite 2 in Marea Britanie și Germania și cite unul in Spania și Irlanda. {{443539}}O parte dintre ei au fost incinerați…

- Aglomeratie la punctul de frontiera Nadlac 1 Foto: Ioan Suciu Este aglomerație și miercuri la punctul de frontiera Nadlac 1, unde românii care vor sa intre în țara așteapta aproximativ doua ore. Pe lânga formalitațile vamale obișnuite, cei care trec granița au parte…

- In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si divertismentului - in pofida pandemiei covid-19 -, Comisia le recomanda statelor membre UE sa tina cont de consideratii personale si sa permita unor persoane sa-si viziteze familia sau rudele care locuiesc in alt stat UE.…

- Autoritatile ungare permit incepand de marți intrarea in Ungaria, cetatenilor Uniunii Europene, prin Nadlac 1, in intervalul orar 7.00 – 1.00 (ora Romaniei), fața de 11.00 – 23.00 cum era de la inceputul epidemiei. Poliția de Frontiera a anunțat ca in urma ințelegerilor bilaterale dintre autoritațile…

- Autoritațile au raportat 327 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor cauzate de virus a ajuns la 726 de oameni.Pana astazi, 1 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.567 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…