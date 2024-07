Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj SMURD a intervenit de urgența in cursul zilei de luni pentru a acorda asistența medicala unei femei careia i s-a facut rau la intrarea in Campia Turzii. Din cate se pare femeia se deplasa pe jos intre Turda și Campia Turzii pe soare și o caldura excesiva. Aceasta ar fi leșinat la intrarea…

- In data de 31.05.2024, in jurul orei 03:20 dimineața, dispeceratul Inspectoratului pentru situații de Urgența “Someș” al județului... The post INTERVENȚIE RAPIDA A POMPIERILOR Incendiu la o anexa gospodareasca din cartierul Satmarel, municipiul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- O tanara asistenta medicala moașa de la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a murit, joi, sub ochii colegilor sai. Medicul-șef al secției Obstetrica-Ginecologie, dr. Petronela Vicoveanu, a declarat ca asistenta medicala Florentina Antonesei, in varsta de ...

- Miercuri, 15 mai a.c., in cadrul sedintei festive desfasurata la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Someș” al judetului Satu Mare, s-a dat citire Ordinului Inspectorului General de numire pe functie a inspectorului șef, domnul locotenent colonel Buzduga Sergiu Marius. The post INSPECTOR…

- Un numar de 5.509 persoane din regiunea Bucuresti – Ilfov au primit asistenta medicala de urgenta in perioada minivacantei de 1 Mai si de Paste, 479 dintre solicitari fiind facute doar in noaptea de Inviere, a declarat, duminica, managerul general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF),…

- Astazi, 30.04.2024, pe platoul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Someș" al județului Satu Mare, s-a desfașurat Competiția Naționala de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, faza I. The post CONCURS ISU Competitia de descarcerare si de acordare a primului ajutor calificat –…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit seara trecuta pentru a sprijini echipajele medicale in acordarea asistenței medicale de urgența unui barbat strivit de o placa de beton. Cel mai probabil evenimentul s-a produs pe timpul unor lucrari de reamenajare a unei placi din beton,…