Lituania, condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru complicitate la programul centrelor de detentie secrete ale CIA, a anuntat miercuri ca nu va face apel la acest verdict, relateaza AFP. "Am decis ca nu are niciun sens sa facem apel la Marea Camera din cauza absentei unor criterii juridice", a declarat pentru AFP Karolina Bubnyte Sirmene, o responsabila din cadrul guvernului. Curtea, sesizata de doi prizonieri de la Guantanamo care afirma ca au fost detinuti in inchisori secrete ale CIA din Romania si Lituania intre 2004 si 2006, a condamnat in mai cele doua tari pentru…