Centralizeaza nevoile spitalelor din tara in speta COVID-19: Asociatia Adrenallina Media lanseaza platforma The Future is Now“

Centralizeaza nevoile spitalelor din tara in speta COVID-19:…

Asociatia Adrenallina Media lanseaza platforma online thefutureisnow.ro, unde sunt centralizate nevoile de echipamente si aparatura ale fiecarui spital public din Romania, din toate judetele, in speta COVID 19.Este vorba despre nevoi de materiale si echipamente precum halate de unica folosinta, combinezoane, masti FFP2 si FFP3, dezinfectant, manusi, ventilatoare si altele.Voluntarii Asociatiei sunt in legatura cu spitalele, la nivel national, si updateaza in timp real volumele echipamentelor nec ...