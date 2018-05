Centralizarea achiziţiilor publice se va face printr-o nouă structură înfiinţată la Ministerul de Finanţe Documente atasate: Proiect privind simplificarea legislației achizițiilor publice "Saptamana viitoare vom adopta o a doua Ordonanta care va reglementa acel cadru legislativ pentru infiintarea unei structuri la nivel central, la Ministerul de Finante, care va centraliza cererea si va derula procesul de achizitie publica pentru tot ce inseamna parte centrala a administratiei din Romania. Vor fi incheiate acorduri-cadru, iar cei interesati de anumite produse vor putea sa ia direct pretul pe care aceasta noua structura il va obtine la nivel central. Se vor obtine, desigur, costuri mult mai mici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

