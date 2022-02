Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului a atras atenția asupra faptului ca, in urmatoarea perioada, vrea sa introduca proiectul de lege pentru interzicerea centralelor de apartament in circuitul de avizare din Parlament. CENTRALELE TERMICE de apartament nu vor mai putea fi montate in blocurile si casele noi. Legea prin…

- Un incendiu de-a dreptul devastator a izbucnit cu foarte puțin timp in urma intr-o localitate din Prahova. Deocamdata, nu se știe daca exista sau nu victime, iar pompierii se lupta in continuare cu flacarile mistuitoare. Mai multe locuințe și anexe au luat foc.

- Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a interzis, printr-o decizie adoptata marți, montarea instalațiilor individuale de incalzire in cladirile noi cu mai mult de șase locuințe, a anunțat Ministerul Mediului.

- In acest sens, Ministerul pregatește un set de masuri. Interdicția se va aplica doar pentru construcțiile noi. Cei care deja aveau centrala nu vor fi sancționați.„Nu exista taxare, nu se va aplica. Nu exista taxare la centrale individuale, nu exista interzicerea lor. Le interzicem pe cele individuale…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. MInistrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus ca pregatește un set de masuri pentru a fi interzisa instalarea centralelor termice de apartament in blocurile care se construiesc acum.”Atat ministerul, cat și UAT-urile și cetațenii trebuie sa faca eforturi pentru un aer mai curat. Odata cu venirea frigului,…

- Intenția autoritaților de a interzice centralele termice de apartament nu este noua. Clujul este printre primele orașe care deja a demarat un astfel de proiect. Astazi, Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat exact același lucru, declarand ca deja se lucreaza la un set de masuri cu privire la acest…