Centralele nucleare îmbătrânesc: iată care sunt riscurile Franţei Franța este una din țarile europene care deține tehnologia energiei nucleare, folosita și în scopuri civile pentru producerea de energie electrica. Dupa rezoluția din 1956, spre sfârsitul anilor '70, au fost activate primele centrale, Franța devenind astfel un stat care nu numai ca își satisface nevoile energetice, dar care reușește sa obțina si un surplus pentru a-l vinde în strainatate. Unul dintre cumparatori este Italia, a carei piața energetica depinde foarte mult de producția nucleara franceza, scrie Il Giornale, citat de Rador.

Când au fost construite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece spioni ruși au folosit Alpii francezi ca baza pentru operațiuni în întreaga Europa, scrie cotidianul francez Le Monde în ediția de joi, evocând o urmarire orchestrata de serviciile de contraspionaj franceze, elvețiene și britanice, relateaza AFP. Potrivit…

- Franța și Italia se confrunta cu inundații devastatoare in ultima perioada. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața in sud-estul Franței, iar localinicii povestesc cu lacrimi in ochi ca iși pierd...

- Inundații teribile s-au produs in Franța și Italia unde ploua abundent in ultimele zile. Inclusiv o secție de vot pentru romanii din diaspora a trebuit mutata intr-o zona sigura. Un numar de 11 departamente din sud-estul Frantei au fost plasate sub stare de alerta din cauza apelor. Dar problemele…

- China si Franta au semnat contracte cu o valoare totala de 15 miliarde dolari cu prilejul vizitei la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, a declarat miercuri un oficial chinez la o conferinta de presa, transmite Agerpres. Ințelegerile merg de la exporturile de rațe și foie gras, la terminale…

- Arhitectul francez Roger Taillibert, care a proiectat actualul stadion Parc des Princes, a incetat din viata la 93 de ani, a anuntat clubul de fotbal Paris Saint-Germain. Inaugurata in anul 1972, in ultima sa versiune, arena pe care isi disputa meciurile de pe teren propriu PSG este considerata…

- EUROSTAT. Cateva statistici pentru ora cafelei! Pentru a marca Ziua Internaționala a Cafelei, Eurostat a publicat cateva cifre interesante despre importurile de cafea in Uniunea Europeana (UE). In 2018, UE a importat peste 3 milioane de tone de cafea din strainatate, cu 12% mai mult decat acum 10 ani.…

- Sase dintre cele 58 de reactoare nucleare functionale ale Frantei au probleme legate de fabricare la unele componente, a anuntat miercuri compania de stat Electricite de France (EDF). Anuntul a fost facut a doua zi de la lansarea unei campanii de distributie de pastile de iod pentru peste doua milioane…