- Ministrul Mediului a afirmat, intr-un interviu pentru un post TV ca in noile blocuri nu vor mai fi permise decat centrale mari, care sa alimenteze toate apartamentele și sa evacueze gazele arse la cel puțin 40 de metri, adica inalțimea aproximativa a unui bloc de 10 etaje. Masura ar putea fi aplicata…

