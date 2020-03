Stiri pe aceeasi tema

- ELCEN pune la dispoziția opiniei publice toate detaliile necesare in vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la consumul de pacura in centralele proprii și respinge in mod transparent și justificat orice afirmații tendențioase care leaga nivelul de poluare excesiv inregistrat in București…

- Gabriela firea a acuzat ELCEN ca ar fi ars mai multa pacura pentru incalzirea termocentralelor, decizie care a dus la creșterea nivelului de poluare peste limitele permise de lege, ELCEN spune ca acuzațiile sunt nefondate și ca CET Progresu nu a folosit pacura drept combustibil, iar CET Grozavești a…

- Reprezentantii ELCEN o contrazic pe Gabriela Firea, dupa ce edilul Capitalei a acuzat CET-urile din Grozavesti si Progresul ca au dus la poluarea excesiva din Capitala, din cauza arderii de pacura peste capacitatea acestora.„In primul rand, CET-urile din Bucuresti, este posibil Grozavesti…

- Termoenergetica, noul operator al retelei de termoficare din Bucuresti ce a preluat de la 1 decembrie 2019 activitatea RADET, aflata in faliment, a anuntat, luni, ca serviciul public de alimentare cu energie termica a cetatenilornu este in pericol, potrivit news.ro.Anuntul a venit dupa ce,…

- Ministrul demis al Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, ca, la un moment dat, ELCEN va pune poprire pe conturile Primariei Capitalei pentru datoriile restante ale Termoenergetica.Termoenergetica are o datorie de aproape 300 de milioane de lei la ELCEN, iar la un moment dat ELCEN va…

- Gabriela Firea a declarat ca avaria din Sectoarele 2 și 3 a fost remediata și, astfel, cele 300 de blocuri afectate au acum apa calda și caldura, insa il someaza pe premierul Ludovic Orban sa explice daca l-a tras la raspundere pe administratorul Elcen pentru problema provocata intenționat.„Ați…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, intervine intre scandalul dintre Gabriela Firea și ELCEN, cerandu-i primarului general sa inceteze razboiul impotriva operatorilor responsabili cu agentul termic in Bucuresti si sa incurajeze echipele de interventie ale ELCEN si Termoenergetica…

- ELCEN sustine ca Primaria Capitalei incearca sa arunce vina pe ELCEN pentru lipsa caldurii in sectoarele 2 si 3 si ca Termoenergetica a avut o avarie majora vineri seara la ora 22:40, astfel ca nu cresterea tranzitorie a temperaturii se afla la originea situatiei create. Societatea o acuza pe Gabriela…