- Toate centrale nuclearo-electrice din Ucraina functioneaza stabil, dar personalul de la centrala de la Zaporojie, capturata de fortele ruse, se confrunta cu presiuni psihologice, a indicat vineri compania nucleara de stat ucraineana Energoatom, potrivit Reuters.

- “Un accident de tipul Cernobil nu mai este posibil in prezent datorita nivelului foarte ridicat de securitate nucleara a centralelor nucleare”, a declarat pentru Agerpres Teodor Chirica, expert in energie nucleara, președinte onorific al Forumului Atomic Roman. Expertul spune ca noile centrale sunt…

