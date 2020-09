Centrale cu recuperare căldură – cât costă pachetul pentru apartament de 100 mp Imbunatațirea calitați vieții se poate face prim eficientizarea consumului aferent producerii caldurii intr-o locuința. Compania ATREA Romania, furnizor de echipamente de ventilație cu recuprerare de caldura, a generat un program special pentru proprietarii de case sau apartamente. “Soluțiile tehnice pentru astfel de sisteme se implementeaza in general la construcții noi, de peste 120 de mp. Insa, prin noul nostru program, care vine in completarea celui guvernamental de eficientizare a consumului, cei care dețin o locuința de pana la 100 de mp, casa sau apartament, pot monta un astfel de sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei. Aceste acuzații nu sunt noi, ci sunt bazate pe dispute civile cu alte companii din ultimii 20 de ani, dar pe care Huawei le-a soluționat. Aceste litigii civile au fost soluționate fie de catre parți…

- Ferestrele permit luminii naturale si aerului proaspat sa intre in casa, oferind vedere spre exterior si chiar si o iesire de urgenta. Totodata, ferestrele pot fi responsabile pentru ineficienta energetica a unei locuinte, pierderi inutile de caldura, consum ridicat de energie, curenti reci,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a declarat joi seara ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului liberal este o „culegere de minciuni. De asemenea, Orban a mai spus la Realitatea Plus ca textul pare scris de Viorica Dancila, fostul premier al Romaniei. PNL va sesiza CCR, vineri, in legatura cu demersul…

- Anul acesta, la Aeroportul International Cluj-Napoca vor fi instalate de catre UTI Facility Management echipamente de ultima generatie pentru scanarea bagajelor de cala si de mana cu tehnologie de tip computer tomograf, cu radiatii X si algoritmi de detectie automata a substantelor explozive. Echipamentele…

- "RAR intelege necesitatea unei protectii adecvate a participantilor la trafic in aceasta perioada, atat a conducatorilor auto, cat si a pasagerilor, motiv pentru care recomanda utilizarea unor solutii temporare usoare", au spus reprezentatii institutiei, care au precizat ca optarea pentru astfel…

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman, la sediul institutiei. Discutiile s-au axat pe combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, cat si pe digitalizarea Justitiei. Predoiu…

- Laptaria cu Caimac ar putea incepe la toamna investiția in sistemul de recuperare și refolosire a ambalajelor. Compania vrea sa amplaseze automate pentru colectare in parcarile supermarketurilor și in cartiere, urmand sa ofere bonuri in valoare de 32...

- ​​Daca în 2019 doar 6% dintre români spuneau ca prefera sa încheie asigurarile din fața calculatorului sau a telefonului mobil, în 2020 ponderea acestora a urcat la 12%, cel mai probabil ca urmare a restricțiilor impuse pe perioada pandemiei COVID-19, care au determinat creșterea…