Centrală termică furată dintr-un bloc din Târgu Mureș Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat, in data de 24 februarie 2023, un barbat in varsta de 30 de ani, din Band, banuit ca la aceeași data ar fi sustras, din scara unui bloc, o centrala termica. "Prejudiciul a fost recuperat, iar fața de cel in cauza a fost … Post-ul Centrala termica furata dintr-un bloc din Targu Mureș apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, in Targu Mureș, Sangeorgiu de Mureș și Sanpaul, intr-un dosar de furt calificat. In fapt, la data de 27 ianuarie, doi barbați, de 22 și 27 de ani, din Sanpaul și…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, in Targu Mureș, Sangeorgiu de Mureș și Sanpaul, intr-un dosar de furt calificat. In fapt, la data de 27 ianuarie a.c., doi barbați,…

- Ne aflam in apropierea minivacantei prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, sens in care conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a dispus masuri suplimentare de adaptare atat a misiunilor, cat si a resurselor umane si materiale, la specificul fiecarei frontiere, astfel incat…

- Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore Sursa articolului: Femeie atacata si batuta pe o strada din Targu Mures! Agresorii, un barbat si o femeie, au fost prinsi de politisti Credit autor: L A. Source

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT In aceasta dimineața, polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de furt din locuința. In fapt, in perioada 24 octombrie 2022 – 1 noiembrie 2022, șase persoane,…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de furt din locuința. Potrivit polițiștilor mureșeni, in perioada 24 octombrie 2022 – 1 noiembrie 2022, șase persoane, cu varste…

- La data de 9 decembrie 2022, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit, pe strada Gheorghe Doja, din localitate, un autoturism condus de un barbat in varsta de 32 de ani, din Tarnaveni. "Testarea cu aparatul Drug-Test a indicat o valoare pozitiva pentru cannabis.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș – Biroul de Investigații Criminale au identificat, la data de 8 decembrie 2022, un tanar, de 16 ani, din localitate, banuit de comiterea unei fapte de furt calificat. "In aceeași dimineața, la domiciliul acestuia, au fost efectuate doua percheziții…