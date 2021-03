Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si numarului de pacienti internati la terapie intensiva. ″In acest moment, nu”, a replicat premierul, intrebat intr-o conferinta de presa…

- „In Bucuresti, de 20 de ani cel putin, nu s-a luat nicio masura prin care sa se reduca poluarea, nici pe poluarea industriala, nici pe poluarea casnica, adica din incalzire rezidentiala. Sunt din ce in ce mai multe centrale termice individuale din cauza faptului ca nu merge sistemul centralizat de incalzire.…

- Despre faptul ca tot mai mulți urși iși fac apariția in zone populate de oameni, ministrul mediului Tanczos Barna a explicat, marți seara, la Digi24, ca in ultimii ani nu s-a facut absolut nimic pentru protejarea habitatului precum și pentru crearea unui echilibru in privința creșterii alarmante a numarului…

- In prezent sistemul de incalzire din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației este deficitar, avariile la rețea fiind destul de dese, existand perioade in care unele secții raman complet fara caldura și apa calda, iar altele sunt parțial afectate. ”Pentru remedierea problemelor am solicitat și…

- Oja semipermanenta este o tehnica de manichiura care pastreaza unghiile perfect ojauite, fara defecte, timp de pana la doua saptamani. Ideala inainte de un concediu la mare sau pentru picioare cand sosesc zilele frumoase, aceasta metoda este totusi controversata. Solutie miraculoasa sau ruina pentru…

- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Cernavoda la startul campaniei de vaccinare pentru Covid…

- ​Comisia centrala pentru Recensamântul populației și locuințelor 2021 (CCRPL2021) decaleaza termenele de desfașurare a Recensamântului de proba și a Recensamântului populației și locuințelor runda 2021, astfel încât recensamântul de proba se va desfasura în…

- MFP: Romania are peste 1,24 milioane de bugetari. Doua treimi lucreaza in administratia publica centrala, cei mai mulți in Ministerul Educației, MAI și MApN Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia…