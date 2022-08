Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub controlul armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi operatorul ucrainean Energoatom, informeaza Reuters. „Cele doua reactoarele ale centralei aflate in functiune au fost deconectate de la retea. In consecinta, actiunile agresorilor au provocat o deconectare totala a centralei nucleare Zaporojie de la reteaua electrica, pentru prima data in istoria ei”, a subliniat grupul de stat Energoatom pe Telegram. Ultimele doua reactoare aflate…