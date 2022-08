Stiri pe aceeasi tema

- Europa s-a confruntat, joi, cu perspectiva unui dezastru radioactiv atunci cand centrala Zaporojie controlata de Rusia a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Astazi, pentru prima data in istorie, centrala nucleara de la Zaporojie s-a oprit.…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat, joi, ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul. Kievul neaga insa ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters. Șeful Fortelor de aparare radioactiva,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis. miercuri, ca inspectia AEIA la centrala nucleara din Zaporojie reprezinta o obligatie internationala, la care Federatia Rusa este parte si pe care este obligata sa o onoreze. ”Dupa deja mai mult de 6 luni de razboi injust, ilegal si irational…

- Asasini platiți de ruși, care planuiau uciderea ministrului ucrainean al apararii Oleksei Reznikov și a șefului Direcției principale de informații Kirill Budanov, au fost reținuți de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a transmis, luni, instituția printr-un comunicat de presa. Comunicatul SBU:…

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca, vineri, rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta,…

- Un numar neprecizat de persoane au murit si noua soldati rusi au fost raniti in urma unui incident despre care nu se cunosc detalii si care s-a petrecut luni la centrala nucleara din Zaporojie, regiune ucraineana ocupata partial de trupele ruse, a declarat primarul orasului Energodar, potrivit CNN.…

- Dupa atacul Forțelor Armate ale Ucrainei asupra platformelor de foraj Chernomorneftegaz, rușii au inceput o evacuare de urgența a personalului de pe toate platformele din Marea Neagra. In timpul atacului ucrainean de luni, pe platforma erau 14 persoane, dintre care cinci au fost salvate, iar soarta…