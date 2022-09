Centrală nucleară ucraineană bombardată! Oficial: Moscova îşi intensifică „şantajul nuclear” AFP a constatat astazi prezența unui crater adanc, presarat cu bucați de obuze, la cateva sute de metri de centrala Pivdenukrainsk, in regiunea Nikolaev, in timpul unei vizite de presa organizate de operatorul centralelor nucleare ucrainene, Energoatom.La zeci de metri de crater, o cladire parea sa aiba ușile și geamurile spulberate de suflul unor explozii. De alta parte a craterului, o alta cladire, mai puțin distrusa, avea de asemenea majoritatea geamurilor sparte.Situl unei alte instalații atomice ucrainene, centrala Zaporojie (sud), a fost deja bombardata de mai multe ori in ultimele luni,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

