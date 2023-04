Stiri pe aceeasi tema

- SUA dețin tehnologie nucleara sensibila la cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojie, și avertizeaza Rusia sa nu se atinga de ea, potrivit unei scrisori trimise luna trecuta de Departamentul american de Energiei companiei rusești de stat Rosatom și parcursa de CNN.

- O mina ruseasca a explodat in apropierea salii motoarelor unui reactor de la centrala nucleara Zaporojie, potrivit companiei de stat ucrainene Energoatom, relateaza News.ro . Centrala, care este ocupata de armata Moscovei inca din primele luni ale razboiului, este cea mai mare din Europa, are sanse…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Ruții au lovit din nou in noaptea de joi spre vineri regiunea Zaporojie si centrul sau administrativ cu acelasi nume, in sudul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, lasand mii de persoane fara curent electric, relateaza EFE și Agerpres. Atacul a avut loc tarziu in noapte,…

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de armata rusa, a fost deconectata de la reteaua electrica ucraineana dupa un atac cu rachete rusesc, a anuntat joi, 9 martie, societatea de stat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, intr-un comunicat in care avertizeaza asupra riscului de…

- Rusia a acuzat miercuri ONU de blocarea rotatiei expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care se afla la centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei), pe care trupele ruse o controleaza din martie 2022, exprimandu-si 'profunda ingrijorare' in legatura cu

- Comandantul districtului militar central din Rusia susține, citat de Interfax, ca linia frontului rusesc, concentrat in estul Ucrainei, a avansat doi kilometri spre vestul țarii. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene a spus sambata ca trupele Ucrainei au menținut linia frontului in Donețk și…