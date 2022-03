Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) afirma ca Ucraina a informat-o ca personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, dar ca acum se afla sub ordinele comandantului forțelor rusești de acolo.

- ”La centrala nuclearelectrica Zaporojie au fost repornite 2 unitati, potrivit ultimelor informatii pe care le avem de la colegii din Ucraina. In acest moment functioneaza 3 unitati, din cele 6 de pe amplasament”, a scris, vineri seaa, pe Facebook, ministrul energiei, Virgil Popescu. Comisia Nationala…

- Un accident similar celui de la Cernobil este imposibil in prezent. Din punct de vedere tehnic, in ultimii 30 de ani, s-au facut imbunatațiri multiple la toate tipurile de reactoare. In ziua de azi, securitatea nucleara este prioritatea absoluta, toate masurile, standardele la nivel internațional, misiunile…

- Ucraina nu a detectat nicio modificare a nivelului de radioactivitate la centrala Zaporojie, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce vineri a izbucnit un incendiu in urma bombardamentelor rusești. Incendiul nu a afectat echipamente „esențiale”, a adaugat AIEA. ⚡️This…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…