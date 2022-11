Responsabilii de atacurile de la centrala Zaporojie „se joaca cu focul”, afirma directorul general al organismului de supraveghere nucleara al ONU. Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a condamnat atacul asupra centralei nucleare, controlata acum de Rusia, relateaza The Guardian. Directorul sau general a declarat ca cei responsabili pentru „exploziile puternice” din zona, care au […] The post Centrala nucleara de la Zaporojie, bombardata din nou. Șeful AIEA: „Se joaca cu focul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .