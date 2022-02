Centrala electrică Brazi a OMV Petrom va intra în revizie timp de două luni, afectând producția de energie care va scădea Centrala electrica Brazi a OMV Petrom va intra in revizie timp de doua luni in prima parte a acestui an, iar productia de energie va scadea, arata raportul pe anul 2021 al OMV Petrom, conform news.ro. ”Estimam vanzari totale de gaze naturale mai mici fata de 2021 (2021: 49 TWh), in principal din cauza surselor de aprovizionare reduse. Productia totala neta de energie electrica e prognozata sa fie mai mica fata de 2021, in contextul unei revizii planificate cu durata de 2 luni a centralei electrice Brazi in prima jumatate a anului 2022 (2021: 4,8 TWh)”, indica raportul. Productia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

