Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Likhacev, directorul general al agentiei ruse Rosatom, a declarat AIEA ca in 11 martie a fost adus combustibil suplimentar. Operatorul ucrainean al centralei nucleare, Energoatom, a transmis AIEA ca personalul si cei de la paza, totalizind 211 persoane, nu au putut inca lucra prin rotatie, astfel…

- Oficialii rusi au sosit la Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Ucraina, vineri, si au cerut sa preia controlul asupra centralei, potrivit unui comunicat al Energoatom, compania de energie nucleara de stat din Ucraina, citata de CNN. Centrala nucleara Zaporojie este ocupata de fortele ruse…

- Toate centrale nuclearo-electrice din Ucraina functioneaza stabil, dar personalul de la centrala de la Zaporojie, capturata de fortele ruse, se confrunta cu presiuni psihologice, a indicat vineri compania nucleara de stat ucraineana Energoatom, potrivit Reuters. Aceasta precizeaza ca nivelul radiatiilor…

- Centrala din Cernobil a ramas fara curent electric. Compania de stat Energoatom a anuntat ca acolo activeaza generatoare, care insa ar putea funcționa doar 48 de ore. Furnizorul de energie din Ucraina anunta ca nu poate interveni din cauza razboiului.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) anunța ca sistemele de monitorizare a instalatiilor de deseuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, preluata de fortele rusesti, au incetat sa mai transmita date, potrivit Sky News. “Directorul general a indicat ca transmisia de date de…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Directorul general al AIEA; Rafael Grossi, si-a exprimat miercuri, intr-o conferinta de presa, ingrijorarea cu privire la un eventual accident nuclear, avand in vedere ”cantitatea mare de matrial nuclear” prezent fizic in Ucraina. Ucraina detine 15 reactoare nucleare in patru centrale. Potrivit unor…