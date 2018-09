Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi "victorioasa" din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul comunitar,…

- Brutarul din Iași, Florin Morariu, care a devenit eroul Marii Britanii in vara lui 2017, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, va primi o decorație de la regina Elisabeta a II-a, anunța digi24.ro.

- Intalnirea intre Mark Rutte si Theresa May a avut loc pe fondul cresterii presiunilor asupra premierului britanic pentru a lua o decizie privind viitoarea relatie comerciala intre Londra si UE dupa Brexit.''Avem urgent nevoie de claritate privind fiecare aspect al viitoarei relatii intre…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…