- Un italian in varsta de 29 de ani, venit in Cluj-Napoca pentru studii, a fost gasit fara viața in apartamentul din centrul Clujului, in care locuia cu chirie. Mattia Gastaldello, in varsta de 29 de ani, a fost gasit decedat in apartamentul pe care il inchiriase in Cluj-Napoca. Italianul sosise de cateva…

- Peste 70 de actori amatori apartinand mai multor culte au pus, joi, in scena, in centrul municipiului Cluj-Napoca „Drumul Crucii”, rolul Isus Hristos fiind interpretat de artistul ceramist Daniel Les din Baia Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sâmbata, 31 Martie 2018, inițiativa cetațeneasca de modificare a Constituției „Fara Penali în functii publice” a fost lansata și la Cluj-Napoca. Pe Bulevardul Eroilor, membri și simpatizanți ai USR alaturi de reprezentanți ai societații civile au amplasat un cort unde…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat de 41 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Cluj-Napoca, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 28 martie a.c., în jurul orei 03:50, polițiști din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 16 martie a.c., în jurul orei 03:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au depistat un tânar, de 23 ani, din județul Satu Mare, în…

- UDMR organizeaza in 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca, la care sunt asteptate 2.000 de persoane. Liderul UDMR Csoma Botond spera ca manifestarile se vor desfasura fara incidente legate de steagul Transilvaniei.

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, o șoferița care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 4 martie a.c., în jurul orei 1:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au oprit pentru control o femeie, de 41 de ani,…

- Urmarire ca in filme sambata dimineața in centrul municipiului Cluj-Napoca, un autoturism BMW fiind urmarit in trafic de mașini de poliție. Asta dupa ce noaptea trecuta un alt șofer ”cascador” a aterizat cu mașina in giratoriul din Maraști.