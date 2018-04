Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Galben valabil pana dimineata in judetele Constanta si Tulcea. Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 metri si izolat sub 50 metri.In acest sens, din cauza conditiilor meteo periculoase, Politia…

- Cele mai scumpe bijuterii de la prima Expozitie "Mineralia" din acest an, de la Muzeul de Etnografie si de Arta Populara din Targu Mures, sunt cele din Moldavit, al carui pret a explodat in urma cu un an, dupa ce un om de stiinta a popularizat ideea potrivit careia aceste bucati de meteorit ar comunica…

- Meteoritul de aproape 27 de kilograme, gasit in anul 1990 de un agricultor in localitatea Gresia, judetul Teleorman, care a fost vandut in strainatate, a inceput sa se intoarca acasa pe bucati, primul esantion din acesta fiind oferit spre vanzare la prima Expozitie "Mineralia" din acest an de la…

- Mineralul ce uimeste prin multitudinea de culori pe care le prezinta, turmalina, inclusiv turmalina Rubellit ce orneaza Cupa Campionatului Germaniei la fotbal, este vedeta primei expozitii "Mineralia" din acest an, care a debutat marti, la Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu Mures.…

- Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Arta Arad și Art Yourself Gallery organizeaza o expoziție retrospectiva a artistei Amalia Dulhan, sub denumirea „Imaginarium”. Vernisajul expoziției va avea loc marți, 6 martie,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codurile portocaliu si galben, fiind asteptate temperaturi extrem de scazute si ninsori in mai mult de jumatate de tara. COD GALBEN, in 27 februarie, in intervalul 10.00-18.00 sunt asteptate ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu in intervalul 26 februarie, ora 03:00 ndash; 01 martie, ora 10:00 ce vizeaza si judetele Tulcea si ConstantaISU Delta recomanda populatiei respectarea urmatoarelor masuri: Avand in vedere atentionarea de Cod Portocaliu…

- Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" din Tulcea (ICEM) va organiza in acest an o serie de conferinte nationale precum si un salon national de gravura cu tema "Dobrogea in pragul Marii Uniri", pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Managerul ICEM, Sorin Ailincai, a declarat…