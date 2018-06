Personalitatea fostului presedinte al Sfatului Tarii din Basarabia in momentul Unirii cu Romania, Ion C. Inculet, a fost evocata luni in cadrul unui simpozion international organizat in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri.



In contextul anului Centenarului, a fost organizat simpozionul "Ion C. Inculet, ctitor de tara si de biserica barnoveana". In cadrul simpozionului a fost dezvelit bustul omului politic Ion C. Inculet, au fost oficiate ceremonii religioase de comemorare si au fost organizate manifestari stiintifice ce au vizat viata si activitatea academica si…