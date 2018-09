Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la 170 de ani de la compunerea imnului național in Șcheii Brașovului, „Deșteapta-te Romane” va rasuna in Piața Sfatului din Brașov. Astfel, brașovenii sunt așteptați in Piața Sfatului, de la orele 17.00 sa intoneze la unison imnul Romaniei. La eveniment participa juni din Șcheii Brasovului și…

- Nu exista nunta sau petrecere in Ardeal la care sa nu se danseze Brasoveanca. Vechiul joc creat in urma cu secole de locuitorii din Scheii Brasovului, cu influente sasesti, este indragit in toata tara.

- „Cel mai frumos moment al carierei si al vietii mele a fost cand s-a intonat imnul, iar spectatorii au inceput sa cante si ei. (...) Dupa ce am iesit de pe teren, organizatorii mi-au spus ca nu s-a intamplat in istoria Roland Garros-ului ca imnul unei tari sa fie rostit in cuvinte. A fost un moment…

- Ministerul Apararii Nationale a marcat Ziua Imnului, pe Facebook, postand un video de la Roland Garros, atunci cand publicul a cantat ”Desteapta-te romane". Postarea este insotita si de declaratia Simonei Halep: "mi-au spus ca nu s-a intamplat in istoria Roland Garros-ului asa ceva".

- Astazi se implinesc 170 de ani de cand “Desteapta-te, Romane” a fost intonat, pentru prima data, ca imn national. Momentul a fost marcat printr-un ceremonial militar si religios in Piata Tricolorului, in prezenta mai multor oficiali ai statului roman.

- Platoul de marmura din centrul municipiului a gazduit, duminica, 29 iulie, un ceremonial prilejuit de sarbatorirea “Zilei Imnului National” al Romaniei. Evenimentul, organizat de Institutia Prefectului, a debutat cu un ceremonial religios, salutul drapelului si trecerea in revista de catre prefectul…

- "Deșteapta-te, romane" a fost un cantec drag romanilor inca din 1848. A fost cantat in momente grele ale istoriei (Revoluția de la 1848, Razboiul de Independența, cele doua razboaie mondiale, revolta de la Brașov din 1987, Revoluția din 1989), iar din 1990 este Imnul Național al Romaniei. Anul acesta…

- Peste 8000 de persoane au participat miercuri seara la protestul anti-PSD oragnizat la Sibiu. Manifestanții au plecat, in marș, prin oraș trecand și pe strada pe care locuiește Klaus Iohannis.SURSE - Benjamin Netanyahu vine in Romania: s-a stabilit data la care ajunge la Guvern Ajunși…