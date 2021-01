Stiri pe aceeasi tema

- Canotaj OPTIMISM… Campioane europene in 2020, canotoarele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus, din Valeni si Alexandru Vlahuta, au petrecut sarbatorilor de iarna in Italia, langa Roma, acolo unde se pregatesc pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In luna octombrie a anului trecut, Adriana…

- Dupa ce a caștigat primul titlu mondial din istoria ciclismului romanesc, calificandu-se la Jocurile Olimpice de la Tokyo, și dupa un prim an la categoria Elite din cadrul Cupei și Campionatului Mondial de MTB, Vlad Dascalu este hotarat ca in 2021 sa lupte pentru podiumul mondial și pentru o medalie…

- Gabriela Ruse a fost extrem de aprope de finala de la Dubai. Romanca a pierdut meciul cu Siniakova, din penultimul act al competiției, scor 3-6, 7-6 (2), 4-6 și astfel a ratat șansa de a incheia cu un trofeu anul 2020. Primul set al partidei a debutat sub semnul echilibrului, cele doua sportive jucand…

- Alexandrin Gutu, multiplu medaliat cu aur la cele mai importante competitii internationale de lupte greco-romane rezervate cadetilor si categoriei de varsta U15, incluzand o clasare pe prima pozitie la Jocurile Olimpice de tineret, in 2018, la Buenos Aires, a fost inclus de antrenorul-selectioner Mihail…

- ​Comitetul Olimpic si Sportiv Român a luat cunostinta înca de la început de faptele petrecute la Lotul Olimpic de Bob al României, în cantonamentul din Letonia, de la Sigulda, si dezaproba orice gest care aduce atingere oricarui sportiv. Reactia vine dupa ce sportiva Ioana…

- Inotatorul italian Filippo Magnini, retras din competitie de trei ani, a anuntat, luni, ca intentioneaza sa revina in bazin la varsta de 38 de ani, conform unui mesaj difuzat pe retelele de socializare, informeaza AFP. "Ma intorc in apa, pentru mine, pentru familia mea, pentru tara mea", a scris pe…

- Fostul antrenor coordonator al lotului feminin al Romaniei, Octavian Bellu, a declarat, intr-un interviu publicat pe contul oficial de Facebook al Sports Festival, ca Nadia Comaneci a fost o "sportiva fenomenala" care a schimbat total directia de dezvoltare a gimnasticii artistice dupa Jocurile Olimpice…

- Sase agenti ai GRU, serviciul militar de informatii al Rusiei, au fost inculpati in Statele Unite pentru atacuri cibernetice mondiale. Printre aceste atacuri figureaza alegerile din Franta in 2017 si Jocurile Olimpice din 2018 din Coreea de Sud, scrie AFP, care citeaza Departamentul American al Justitiei.