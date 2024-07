Centenarul satului Lucăceni. VIDEO Astazi, 28 iulie 2024, s-a sarbatorit Centenarul satului Lucaceni. Organizatori au fost Primaria comunei Berveni in colaborare cu Parohia Ortodoxa și Școala Gimnaziala Vasile Lucaciu din sat. Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a slujit la Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Lucaceni alaturi de un sobor de preoti. A fost intampinat așa cum se cuvine și de satenii care sunt urmasi ai marelui patriot pr.Vasile Lucaciu si care au pastrat mereu vie memoria acestuia precum si obiceiurile si traditiile ancestrale ce provin din Sisesti. Dupa… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

