Centenarul Junilor Dorobanți, pe 20 mai. Programul complet al evenimentelor Societatea Junilor Dorobanți va invita sa le fiți alaturi la cea mai importanta activitate a lor din Anul Centenar. In 20 mai 2023, dis de dimineața, la ora 9:00 vom incepe ziua la Biserica Sfantul Nicolae din Piata Unirii, unde preotul paroh Vasile-Filip Prodea va oficia o slujba aniversara (Te-Deum) cu ocazia impliniri a 100 ani de existenta a grupului nostru. La nici o sarbatoare a junilor, nu poate lipsi tradiționala hora a noastra , asa ca la ora 10 ne vom da mainile și vom dansa Hora Junilor in Piața Unirii acompaniați de saxofon și acordeon. Pașii ne vor purta pe strazile centrului istoric… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

