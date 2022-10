Stiri pe aceeasi tema

- Gara CFR din Municipiul Campia Turzii a fost astazi neincapatoare, sute de cetațeni venind pentru a intampina Familia Custodelui Coroanei Romane, in calatoria sa simbolica, de la Cluj Napoca, la Alba Iulia. Acest moment este dedicat aniversarii Centenarului Incoronarii Regelui Ferdinand și Reginei Maria,…

- VIDEO: Trenul Regal a plecat din Gara Cluj-Napoca spre Alba Iulia. Astazi va opri la Aiud și Teiuș Majestatea Sa Margareta, Custodele Casei Regale, și Alteța Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteța Sa Regala Principesa Sofia, au plecat vineri, 14 octombrie, din Gara Cluj-Napoca cu Trenul Regal…

- Ziua de 15 octombrie 1922 este ziua in care Regele Ferdinand si Regina Maria au fost incoronati ca regi ai Romaniei Mari. Locul a fost ales simbolic, iar incoronarea a fost fastuoasa, demna de marile case regale ale Europei. Incoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, din 15 octombrie 1922, in…

- Via Transilvanica este cel mai mare proiect de turism din țara noastra. S-a lansat oficial la Alba Iulia, cu sprijinul a doi frați indragostiți de peisajele pitorești din Munții Bucovinei. Este vorba despre un traseu care are are 1.400 de kilometri, iar amenajarea acestuia a durat aproape patru ani…

- Trenul Regal va face o calatorie simbolica de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, in zilele de 14-15 octombrie 2022, cu ocazia aniversarii Centenarului Incoronarii Regelui Ferdinand și Reginei Maria.Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteța Sa Regala Principesa Sofia,…

- Camerata Regala, orchestra aflata sub inaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al Romaniei, va susține vineri, 14 octombrie 2022, de la ora 18:00, la Palatul Cultural Blaj, un concert dedicat implinirii a o suta de ani de la Incoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani…

- Un exemplar din ziarul "L'Illustration" din 28 octombrie 1922, in paginile caruia se regaseste un fotoreportaj de la Incoronarea din 15 octombrie 1922 a Regelui Ferdinand si Reginei Maria, de la Alba Iulia, este "exponatul lunii septembrie" la Muzeul National al Unirii (MNU) Alba Iulia. Fii…

- Documente vechi de sute de ani, din colectia Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, disponibile online. Cum pot fi vizualizate Un numar de 13 incunabule, carti editate in a doua jumatate a secolului al XV-lea in Europa, si aproape 100 de documente din Arhiva Capitlului din Alba Iulia din colectia Bibliotecii…