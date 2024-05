Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie, potrivit Observatornews. El a precizat ca cel mai tanar candidat…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anunțat ca cel mai tanar candidat are putin peste 23 de ani, iar cel mai in varsta are 100 de ani. Alți patru au peste 94 de ani.

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a luat decizia de a candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile Prezidențiale din tomna acestui an, despre aceasta a anunțat chiar el in cadrul emisiunii Puterea a Patra .

- La ora actuala se cam știe cine sunt candidații pentru șefia Consiliului Județean Vrancea, dar, din pacate, alegerile din 9 iunie 2024 pot fi viciate din cauza unei incompatibilitați incredibile. Pana in prezent, la funcția de președinte al CJ Vrancea și-au anunțat candidatura mai mulți oameni politici,…

- Intrebat, joi, despre afirmatia sa ca il va obliga pe presedintele PNL Nicolae Ciuca sa candideze la alegerile prezidentiale din toamna, Rareș Bogdan a raspuns: ”Eu nu pot sa obliga pe nimeni, partidul poate sa faca o propunere, dar de obligat nu putem sa il obligam. In schimb, presedintele va tine…

- Un recent sondaj evidențiaza o tendința ingrijoratoare pentru Joe Biden, cu doar opt luni inainte de alegerile prezidențiale din SUA. Astfel, daca alegatorii americani ar vota astazi pentru a-si alege presedintele, doar 43% ar vota pentru Biden, fata de 48% pentru Trump, potrivit sondajului realizat…