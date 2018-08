Stiri pe aceeasi tema

- Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Calea Aradului, a primit astazi o noua cruce pe turla principala, dupa ce anul trecut la furtuna din 17 septembrie, crucea a fost doborata de vant. Timișoara a fost atunci devastata, poarta de intrare de pe Calea Lugojului s-a prabușit și a curmat viața unui…

- Ștrandul a fost modernizat cu bani din bugetul local al localitații Lovrin, aproximativ 1,6 milioane lei, in interior și exterior. Ștrandul din Lovrin este cu apa termala. Funcționa din anul 1979, cu apa rece, iar din 1983 a funcționat cu apa geotermala. In 2016 se simțea nevoia unei renovari,…

- PROIECT…. Asociatia Culturala Virgil Caraivan, din Suletea va derula, in perioada iunie – octombrie a.c., proiectul „Biserica, Scoala, Eroii si noi la centenar”, program finantat prin Programul judetului Vaslui pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pentru anul…

- Celebram Centenarul Marii Uniri Cinstim valorile Romaniei In anul Centenar al Marii Uniri din 1918, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Ia romaneasca, unitate in spirit, dedicata celei mai importante piese a costumului tradițional romanesc, anticipand ziua de 24 iunie, declarata…

- Cetatea Jdioara are o poveste interesanta, chiar daca in prezent se mai pot vedea doar niste mici ruine. Se afla la limita celor doua judete, Timis si Caras-Severin, la aproximativ 18 kilometri fata de Lugoj si la 80 de kilometri de Timisoara.

- „Paturata pe crumpi” este un preparat specific din Banat. O tocana de cartofi (crumpi), cu carne sau nu, care are deasupra o foaie din același aluat ca taițeii. Foaia respectiva se ruleaza și se pune peste tocana, la fiert. Iese o „paturata pe crumpi” cum numai in Banat gasiți. O puteți gusta…

- In Timis si Arad, aproximativ 260 de elevi din ciclul primar au participat in anul scolar ce se va incheia in curand, la cursul „De-a arhitectura in orasul meu”. Elevii din cele 10 clase din Timisoara, Lugoj și Arad, au studiat o ora pe saptamana, timp de un an scolar, sub indrumarea cadrelor…