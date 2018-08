CENTENAR 1918 - 2018: Populaţia municipiului Iaşi a crescut de peste patru ori Populatia municipiului Iasi a crescut de peste patru ori in ultima suta de ani. Iasul a fost in mod constant, in tot acest timp, vreme de un secol, un pol de magnetism pentru cetatenii altor judete, in special datorita prestigiului universitatilor iesene. In unele perioade din istoria recenta s-a ajuns chiar ca 70- din populatie sa provina din alte zone decat orasul Iasi, industrializarea din perioada comunista fiind o alta cauza importanta, potrivit istoricil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 28 de ani au fost organizate trei recensaminte: unul in 1992, al doilea in 2002 si celalalt in 2011. Iasul avea la inceputul anilor "90 o populatie de 344.442 de persoane, pentru ca la inceputul mileniului III sa ajunga la 320.888, iar acum sapte ani la 290.442 de locuitori. In schimb, datele…

- Piața vinului e intr-o continua schimbare și, mai nou, restaurantele cu tradiție iși aleg cele mai bune bauturi pentru clienți cu ajutorul somelierilor. Activitatea de baza a unui somelier consta in alegerea celui mai bun vin sau a celei mai bune bauturi, in asentiment cu bucatele servite de catre client.…

- - Cum ii vedeti pe studentii straini carora le predati la UMF? A fost o mare dezbatere la un moment dat, ca in Romania vin acei studenti care nu se descurca in tara la ei si vor sa faca aici medicina si ca in Romania si, implicit, la Iasi, vin acei studenti care, daca ar face medicina in tara la ei,…

- Interviu cu Bujor Prelipcean, unul dintre cei mai buni violonisti romani, managerul Filarmonicii de Stat „Moldova" din Iasi: - Am discutat acum trei ani despre stadiul Filarmonicii din Iasi, cand mi-ati spus ca regretati mult ca nu ati ramas in strainatate. Se pastreaza ideea aceasta si astazi, cand…

- „Suntem onorati de aceasta vizita pe care o consideram o oportunitate in vederea dezvoltarii si consolidarii de parteneriate pe pietele externe. Antibiotice este un brand autentic romanesc, o companie adaptata pietei farmaceutice internationale, care a demonstrat ca performantele si rigorile industriei…

- Anuarul din 1922, primul an de dupa Marea Unire in care s-a reluat traditia realizarii anuarelor statistice, arata ca in 1919 erau inscrise in Romania circa 10.000 de firme, de 50 de ori mai putine fata de acum, Ilfov, Constanta si Iasi fiind principalii poli de business ai Romaniei de acum 100 de ani.

- Masuratorile au avut loc pe 14 mai, iar astazi s-a anuntat ca a fost batut recordul detinut de Rusia. Dreamcatcher-ul construit la Iasi are diametrul de noua metri, fata de recordul actual de 7,42 metri diametru. Omologarea a avut loc in prezenta prof. Dr. Ing. Catalin Gabriel Dumitras, decan al Facultatii…