Celuloza – izolația perfectă pentru casa ta Ai știut ca natura iți poate oferi cea mai rentabila, versatila și verde izolație termica? Ai fi crezut vreodata ca celuloza reciclata (din hartie) reprezinta materialul care necesita cea mai mica cantitate de energie pentru a fabricare, folosește cel mai mare procent de produse reciclate și este cel mai puțin toxic? In plus, aceasta are valori R de apreciat (reprezentand coeficientul termic – un indicator important in alegerea modelului potrivit de izolație. Aceasta valoare exprima capacitatea de izolare a unui material. Cu cat este R-value mai mare, cu atat mai bine poate materialul sa izoleze… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

