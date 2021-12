Celule musculare umane, lansate in spatiu pentru studierea procesului de imbatranire

Celule musculare umane, lansate în spaţiu pentru studierea procesului de îmbătrânire Mici celule musculare umane vor fi lansate in spatiu in cadrul unui experiment ce le-ar putea asigura oamenilor vieti mai lungi si mai sanatoase, au relatat DPA/PA Media , preluate de Agerpres. Experimentul, intitulat MicroAge, a fost lansat catre Statia Spatiala Internationala (ISS). Spatiul va fi utilizat pentru a intelege ce se intampla cu muschii umani in timp ce oamenii imbatranesc si care este motivul din spatele acestor modificari. Celulele musculare umane crescute in laborator, de marimea unui bob de orez, au fost amplasate in suporturi mici, de dimensiunea unei ascutitoare, realizate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

