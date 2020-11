Celule de bază. Un performance-instalaţie despre familie In acelasi timp, este folosita metoda verbatim, performerii redand, prin monologuri, unul mai amplu si restul scurte ori foarte scurte, cuvintele unor oameni care s-au confruntat cu boala, moartea cuiva apropiat, violenta domestica. In unele momente, oamenii respectivi sunt chiar ei insisi. Evenimentele redate prin actiunile scenice trimit la evenimente remarcabile din viata unei comunitati (convertirea la o religie, casatoria, inmormantarea) si cauta sa resti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

