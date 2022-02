Celula de criză MAE: Punte turistică pentru ucraineni! Jos palaria pentru romanii de rand care s-au mobilizat exemplar. Pentru voluntarii care au funcționat ca o adevarata armata. Pentru instituțiile statului roman care, de aceasta data cel puțin, au facut fața presiunii de la frontierele cu Ucraina. Și chiar pentru Bogdan Aurescu, ministrul de Externe fiind implicat direct in coordonarea poziției Romaniei cu partenerii […] The post Celula de criza MAE: Punte turistica pentru ucraineni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

