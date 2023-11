Stiri pe aceeasi tema

- Situație extrem de grava la Spitalul de Psihiatrie Murgeni din județul Vaslui unde 3 pacienți internați in spital au murit, iar un altul a fost transferat in stare grava la spitalul din Birlad, in urma unei toxiinfecții alimentare, conform agerpres.ro. Alți 20 de pacienți de la Murgeni au fost transferați…

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.

- Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a instituit celula de criza la scurt timp, dupa ce Guvernul israelian a anunțat stare de razboi in țara. Pana in acest moment, moldoveni aflați in Israel care au avut de suferit sau au fost luați prizonieri nu sunt, potrivit oficialilor de la Chișinau.

- Mai mult de 1.000 de persoane au murit din cauza dengue in cea mai grava epidemie inregistrata vreodata in Bangladesh, potrivit datelor oficiale, iar creșterea temperaturilor a dus la raspandirea bolii. Pentru prima data, mai multe cazuri sunt raportate departe de centrele urbane dense, scrie CNN.Din…

- UPDATE Trei persoane au decedat in urma accidentului. Șoferul mașinii este in stare grava, la UPU Buzau. ***ȘTIRE INIȚIALA Grav accident in Țintești, pe tronsonul trenului marfar magistrala Buzau – Galați, la intersecția cu Dj204D. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca un autovehicul a fost…

- O celula de criza a fost constituita la Ministerul de Interne dupa cele doua explozii care au avut loc la stația GPL de la Crevedia, județul Dambovița. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca merge la aceasta celula de criza. Un om a murit iar alți șapte au fost raniți in urma primei explozii, care a…

- O celula de criza a fost constituita la Ministerul de Interne dupa cele doua explozii care au avut loc la stația GPL de la Crevedia, județul Dambovița. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca merge la aceasta celula de criza. Un om a murit iar alți șapte au fost raniți in urma primei explozii, care a…