Celula de criza la ANSVSA pentru a gestiona situatia navelor cu peste 130.000 de oi care nu pot traversa Canalul Suez

Gașcă de veșnic triști, bucurați-vă!

La prânz, victoria contra Ungariei părea normală. Normală fiindcă maghiarii au 8 absenți la acest Euro și aliniază, per total, o echipă sub a noastră. La pauză, succesul era întărit de un roșu primit de maghiari. Însă fotbalul acționează șiret. Și are complici. Letargia noastră, cu Olaru de nerecunoscut. Arbitrul,… [citeste mai departe]