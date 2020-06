Celulă de criză în Germania, după ce 17 români au fugit dintr-un abator cu 1.300 de angajați infectați 1.300 de lucratori de la abatorul de carne al unuia dintre cei mai mari producatori din Germania unde a fost depistat un focar de COVID-19 au fost confirmați cu coronavirus, iar jumatate dintre ei sunt romani, conform datelor transmise duminica de Ministerul roman de Externe. Reprezentanți ai consulatului participa la o celula de criza cu […] The post Celula de criza in Germania, dupa ce 17 romani au fugit dintr-un abator cu 1.300 de angajați infectați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

