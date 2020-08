Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Cluj a facut un apel disperat la persoanele dispuse sa doneze sânge, aratând ca situația este critica. „Avem nevoie de toate grupele de sânge! Ajutați-ne va…

- Managerul executiv al Universitatii Craiova , Ovidiu Costesin, a declarat, astazi, la finalul Comitetului Executiv al LPF, ca formatia olteana este dispusa sa joace maine seara meciul cu Astra Giurgiu, din etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1. „Noi ne dorim sa se joace toate meciurile pe teren. Suntem…

- Valentin Lemnaru (36 de ani), atacant care se poate lauda cu un CV impresionant, in care figureaza echipe precum FCSB și Dinamo, a ajuns sa evolueze in Liga 3, la Unirea Dej. Lemnaru are un titlu de campion al Ligii 1 in palmares, caștigat alaturi de Dinamo in sezonul 2005-2006 dupa ce a disputat un…

- Coronavirusul lovește in plin și fotbalul brașovean. Nu vorbim in acest caz neaparat de cazuri de infectare ci de imposibilitatea unei echipe de a face testele obligatorii pentru depistarea COVID-19. Este vorba, in cazul de fața, de echipa Preciza Sacele, care trebuia sa prezinte rezultatele testelor…

- Șase jucatori ai lui Dinamo au fost astazi confirmați cu Covid-19. Andrei Cristea (36 de ani), atacantul celor de la Poli Iași, privește cu ingrijorare situația. In urma cu 4 zile, cele doua cluburi au remizat in play-out, scor 1-1. Andrei Cristea crede ca actualul sezonul este unul haotic și le cere…

- Decarul foarmatiei Universitatea Craiova , Alex Cicaldau, a prefatat astazi confruntarea cu CFR Cluj, din etapa 5 a play-off-ului Ligii 1. „Cic“ stie ca misiunea va fi foarte dificila, dar crede ca gruparea ardeleana poate fi invinsa. „Va fi un joc foarte greu. Intalnim o echipa foarte buna si foarte…

- Lionel Messi va ramane la FC Barcelona cel putin pana vara viitoare, dupa ce clauza care ii permitea sa plece liber a expirat pe 1 iunie. Starul argentinian are contract valabil pana in 2021, dar a avut dreptul sa-si gaseasca un alt angajament fara nicio compensatie.

- Patronul FC Botosani, Valeriu Iftime, a declarat, luni, ca LPF trebui sa faca totul pentru ca meciurile sa se joace cu spectatori, la reluarea Ligii I dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro."Eu am fost primul care am spus ca trebuie sa facem orice efort de a…