- Patru pasageri au murit la bordul unui vas de croaziera, ancorat acum in largul coastei Panama, in timp ce alte doua persoane aflate pe nava au testate pozitiv pentru coronavirus, au declarat repreezntanții liniei de croaziera, vineri, anunța b1.ro.

- Inca 3 decese din cauza infectarii cu noul coronavirus Înca trei decese din cauza infectarii cu noul coronavirus au fost anunțate miercuri seara târziu de autoritați, ceea ce ridica bilanțul morților din România la 17, la o luna de când a fost confirmat primul caz la noi în…

- Un barbat care s-a intors din Roma in urma cu doua zile a fost depistat intr-un autobuz al STB, linia 104, nerespectand izolarea la domiciliu, relateaza Mediafax. El acuza febra, tuse dar si ameteli, simptome specifice infectarii cu COVID-19. Barbatul are deschis pe numele sau un dosar penal pentru…

- Ziarul Unirea Un barbat intors recent din Roma, cu simptome specifice de coronavirus, prins intr-un autobuz fara sa ii pese ca ar putea infecta si alte persoane Un barbat intors recent din Roma, cu simptome specifice de coronavirus, a fost prins intr-un autobuz fara sa ii pese ca ar putea infecta ...…

- In cazul in care manifestați simptome specifice infecției cu coronavirus (tuse, febra, dificultați in respirație) este important sa nu va deplasați la medic sau la spital/urgența. Primul pas este sa va sunați medicul de familie și sa solicitați sfaturi. In cazul in care acesta nu poate fi contactat,…

- ”Toate persoanele izolate pe raza orașului sunt afebrile, asimptomatice și au o stare generala buna.” Ora 11.00, 15.03.2020 Reamintim cititorilor noștri ca la Ocna Mureș avem 14 persoane in izolare. Din pacate, pe rețelele de socializare circula fel și fel de mesaje menite sa starneasca panica in randul…

- Punct pentru pre-triajul pacienților cu simptome de coronavirus, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Argeș. La Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Argeș, a fost amenajat un punct pentru pre-triajul pacienților cu simptome specifice infecțiilor cu noul coronavirus Astazi,…

- COMUNICAT… Miercuri, 11 martie 2020, din dispoziția primarului Dumitru Boroș, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Pe fondul dinamicii actuale a cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus COVID-19, s-a analizat situația la nivelul municipiului Barlad. Au participat…