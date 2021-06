Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion s-a rasfațat recent cu daruri scumpe. Și-a cumparat o vila cu parc acvatic, club de golf, o mașina de lux și un avion privat, noteaza click.ro. Datorita averii sale fabuloase de 800 de milioane de dolari, Celine Dion (53 de ani) s-a rasfațat cu daruri scumpe. Dupa ce și-a cumparat o vila…

- Datorita averii sale fabuloase de 800 de milioane de dolari, Celine Dion (53 de ani) s-a rasfatat cu daruri scumpe. Dupa ce si-a cumparat o vila cu parc acvatic in Florida, SUA, si-a oferit si un club de golf. De asemenea, vedeta si-a cumparat si un avion Global Express XRS de 42 de milioane de dolari.…

- Artista Nicola și fiul ei Jonathan Alexandru, in varsta de25 de ani, au fost invitați astazi in cadrul emisiunii „La Maruța”. De altfel,este pentru prima oara cand interpreta apare alaturi de acesta intr-un show tv.Fiul cel mare al solistei, Andrei are 34 de ani și locuiește in Anglia. Andrei este…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19. Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era internata. Medicii spune ca artista a fost internata…

- Celine Dion, una dintre cele mai cunoscute și de succes cantarete din industria muzicala, avand peste 250 de milioane de albume vandute in peste 35 de ani de cariera, implineste 53 de ani. Cantareata de origine canadiana s-a nascut in orasul Charlemagne din Quebec, la 30 martie 1968, intr-o familie…

- Anna Lesko are un singur copil, pe Adam, care acum a implinit șapte ani. Baiețelul a ramas in grija mamei dupa separarea parinților. Cu Adrian, tatal lui, are o relație buna, vorbesc și se vad cat de des pot. Anna Lesko nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca sau sa iși arate fiul. E mandru de Adam și inca…

- Cornelia Catanga a avut o poveste de viața greu de dus de una singura. Interpreta de muzica lautareasca a avut parte de multe greutați in viața care, intr-un final, și-au pus amprenta serios asupra sanatații acesteia. Cantareața a trecut prin mai multe traume greu de descris in cuvinte.

- Cantareata country Dolly Parton va fi subiectul unei reviste de benzi desenate, cea mai recenta aparitie din seria ''Female Force'', realizata de studioul independent TidalWave Comics si dedicata unor femei celebre, potrivit Reuters. Revista, intitulata ''Female Force: Dolly…