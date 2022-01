Celine Dion nu se simte inca pregatita sa urce pe scena. La o zi dupa ce artista a postat un mesaj sfașietor pentru soțul ei, de la moartea caruia s-au implinit 6 ani, artista a anunțat ca este nevoita sa-și anuleze din nou turneul, la sfatul medicilor, potrivit click.ro. Celine Dion este departe de a-și […] The post Celine Dion, mesaj ingrijorator. ”Aș minți daca aș spune ca sunt bine”. Artista și-a anulat turneul first appeared on Suceava News Online .