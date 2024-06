Stiri pe aceeasi tema

- Cand toata lumea spera la o minune, dupa ce a fost vazuta la decernarea Premiilor Grammy 2024, Celine Dion a facut dezvaluiri cutremuratoare despre boala incurabila de care sufera și cat are de suferit din cauza acesteia.

- Celine Dion a facut noi dezvaluiri despre boala cu care se confrunta și a povestit ca au fost perioade in care avut spasme musculare atat de puternice, incat i s-au rupt coastele, transmite The Guardian.

- Momente de coșmar pentru familia lui Tzanca Uraganu. Nepotul celebrului manelist a murit la 8 ani. Toata lumea spera la o minune... insa baiețelul a pierdut lupta cu viața. De ce boala suferea Lucas.

Ce dorința arzatoare are Celine Dion, la 56 ani. Artista se lupta cu o boala nemiloasa

- Doliu la Teatrul de Comedie! Regizoarea a murit la doar 37 de ani. Cum a reacționat Maia MorgensternMarina Malaia, regizor tehnic, a murit ieri, la varsta de numai 37 de ani, dupa o lupta cu o boala necruțatoare.„Anunțam cu regret ca inca un membru a mai parasit familia Teatrului de Comedie!…

- Medicii de la Spitalul CF Timisoara trag un semnal de alarma privind gravitatea tuberculozei si avertizeaza ca zilnic peste 4.000 de oameni isi pierd viata. Ei spun ca TBC poate duce la complicatii grave, iar un tratament inadecvat poate duce la deces. ”Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei…

- Tuberculoza este una din cele mai proeminente probleme de sanatate publica, la nivel mondial. In fiecare zi, global, peste 4.300 de oameni pierd lupta cu aceasta boala. Tratarea acestei maladii a devenit mult mai eficienta, in ultimele decenii, insa TB ramane o boala grava, care afecteaza mai ales persoanele…