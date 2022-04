Stiri pe aceeasi tema

- Etapa nationala a Olimpiadei de Matematica, pentru elevii de clasele a VII-a si a VIII-a, aflata la cea de-a 73-a editie, va avea loc la Iasi in perioada 15 – 20 aprilie, fiind organizata de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. Competitia se afla sub egida Ministerului Educatiei si a Societatatii…

- Aproape jumatate dintre candidatii care ar fi trebuit sa sustina proba interviului din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct in zilele de luni si marti fie s-au retras, fie nu s-au prezentat la interviu. Practic, dintre cei 35 de candidati programati in cele doua…

- Etapa judeteana a Olimpiadei de Matematica va avea loc sambata aceasta, pe 26 martie, cu prezenta fizica, la doua colegii nationale din Iasi. Astfel, elevii de clasa a V-a si a VI-a vor sustine proba scrisa de la in intervalul orar 10.00 – 12.00, la Colegiul National din Iasi, intrarea in sali urmand…

- Mai bine de jumatate dintre interviurile din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct, sesiunea 2022, au avut loc deja, la cele 50 de interviuri sustinute pe 16, 17 si 18 martie obtinandu-se note cuprinse intre 5 si 10. Astfel, in cele trei zile de interviuri, au…

- Interviurile din cadrul concursului de ocupare a posturilor de director si director adjunct din sesiunea 2022 au inceput de ieri, conform programarilor publicate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi un numar de 16 cadre didactice intalnindu-se ieri cu membrii comisiilor de interviu. Tot 16 cadre…

- Parinții lui Smiley apar foarte rar in public, insa recent au facut o excepție. Ei au fost prezenți la avanpremiera din București a filmului „Odata pentru totdeauna”, in care baiatul lor joaca rolul principal. Pentru emisiunea lui Catalin Maruța au acordat și un interviu in care l-au laudat pe fiul…

- Dr. Bogdan Iorga este, incepand din luna ianuarie a acestui an, medic ortoped la Spitalul Orașenesc “Sfantul Dimitrie” Targu Neamț. In varsta de 31 de ani, este nascut la Iași și provine dintr-o familie de profesori, mama vranceanca și tatal oltean. A studiat la Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza”…

- Potrivit statisticilor Directiei de Sanatate Publica din Iasi, in fiecare zi sunt depistate pozitiv la Covid-19 in medie 30 de cadre didactice. Dar se asteapta ca numarul celor infectati sa creasca. Si profesorii ramasi la catedra spun ca multi dintre ei au ajuns la pragul epuizarii. Fiecare zi aduce…